Foggia, Amendola: Eurofighter spagnoli si addestreranno con F35 italiani

Gli Eurofighter spagnoli parteciperanno con gli F-35 italiani all’esercitazione “”, che si svolgerà a Nellis in Nevada, negli Stati Uniti, a marzo prossimo. Secondo il sito specializzato “Defensa”, il comando aereo di combattimento spagnolo (Macom) sta ultimando i preparativi per gli Eurofighter che, presso l’aeroporto militare diin provincia di Foggia, si addestreranno con gli F-35 del 32mo stormo dell’aeronautica militare italiana in vista di “Red Flag”. Agenzia Nova