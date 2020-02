Gemelle Alessia e Livia Schepp, Irina non si arrende. Nuovo appello a Chi l’ha Visto

, 20 febbraio 2020. Febbraio 2011 – Febbraio 2020:non si arrende e lancia un nuovo appello a “” per ritrovare le due figlie, scomparse nel nulla 9 anni fa. Scomparse nel nulla in seguito alla fuga dell’ex maritoche, dalla Svizzera, attraversò tutta l’Italia per finire la sua corsa alla stazione di

Come anticipa “Il Gazzettino“, Irina non si arrende. Attraverso “Chi l’ha Visto”, la mamma di Alessia e Livia, che oggi avrebbero 15 anni, “ha diramato le immagini delle figlie con l’aspetto che avrebbero oggi, da adolescenti”. “L’appello è stato lanciato sulla pagina di Missing Children Switzerland, la Fondazione che dal 2011 aiuta la donna nella ricerca. Ci sono anche delle indicazioni in caso di avvistamento“.

FOCUS STATOQUOTIDIANO. StatoQuotidiano.it seguì nel 2011 la vicenda in tempo reale. Dalle cronache del tempo: tra le tante segnalazioni e testimonianze una fece riferimento a Matthias Schepp “impegnato nel trascinare una valigia su una spiaggia tra Morges e Saint-Prex, prospiciente il Lago di Ginevra, verso le 16 del 30 gennaio 2011”, data della scomparsa delle gemelle dalla loro abitazione in Svizzera. Matthias, già ingegnere della Philips Morris a Neuchatel, morì suicida sotto un treno in corsa il 3 febbraio 2011, alle 22 e 47, nella stazione ferroviaria di Cerignola Campagna (Fg).

Ingente lo spiegamento delle forze dell’ordine tra Morges e Saint-Prex sul lago Lemano, con l’impiego di oltre 140 agenti di polizia. Irina Lucidi ha origini italiane (Ascoli Piceno) e si rivolse subito alla trasmissione Rai Chi l’ha visto. Si ricorda che gli inquirenti italiani, francesi e svizzeri delle inchieste condotte al seguito della scomparsa delle gemelline Alessia e Livia Schepp, si erano incontrati il pomeriggio del 30 marzo 2011 a Losanna, in Svizzera, dopo il vertice del 16 febbraio a Marsiglia. Per l’Italia, l’allora dirigente della Squadra Mobile della Questura di Foggia, il dottor Alfredo Fabbrocini.

IL PERCORSO DELL’UOMO. Il percorso del padre delle gemelle era stato documentato grazie alle testimonianze ed agli elementi tecnici scoperti dagli inquirenti. La sua presenza era stata confermata il 30 gennaio a St Sulpice verso le ore 13, poi a Préverenges (ore 14.30), Morges (ore 15.51), poi a Ginevra (ore 16.15 – 18.00), nelle regioni di “Croce di Rozon” in Francia (ore 18.04) e di Lione (ore 19.38). Ha lasciato l’autostrada A7 a Montélimar Nord alle ore 20.55 domenica sera, per riprenderla l’indomani (31 gennaio) allo stesso luogo alle ore 08.44. È passato poi al pedaggio di Lançon de Provence alle ore 09.55, e poi è stato visto a Marsiglia la mattina in un parcheggio (ore 11.30) ed in un’agenzia di viaggio, davanti ad un distributore di banconote alle ore 12.45, poi di nuovo nell’agenzia di viaggio all’inizio del pomeriggio (ore 13.00) dove ha acquistato tre biglietti per rendersi in Corsica a bordo di un traghetto. Poi si sarebbe imbarcato sul traghetto alle ore 16.33 lasciando Marsiglia alle ore 18.35 per andare a Propriano dove sarebbe arrivato il martedì mattina, 1 febbraio alle ore 06.30. Da qui era stato visto a Bastia lo stesso giorno alle ore 15.57 dove aveva acquistato un biglietto solo (ore 15.45). Quindi l’uomo avrebbe preso il traghetto alle 21.00 per arrivare a Tolone il mercoledì (2 febbraio) alle ore 07.00. Poi l’autostrada in direzione dell’Italia a Nizza Capitou alle 09.13 ( Focus). Il padre delle gemelle era stato visto ancora nel villaggio di Vietri sul Mare, nella regione di Napoli poco prima mezzogiorno giovedì 3 febbraio. Infine si era trovato a Cerignola dalle ore 20.00 dove si è suicidato alle 22.47. Il percorso di Schepp era stato confermato da numerose immagini video delle telecamere di sorveglianza. La presenza delle bambine era stata invece confermata solamente sulla base di testimonianze a St Sulpice, Préverenges, Ginevra, sul traghetto tra Marsiglia e Propriano ed in Corsica. Le immagini prese a Nizza Capitou mercoledì mattina indicarono che Alessia e Livia non si sarebbero mai trovate nell’abitacolo dell’automobile del padre.

NESSUNA TRACCIA DI VELENI O ALTRO NEL DOMICILIO A SAINT SULPICE DEL PADRE. Gli esami scientifici effettuati sugli oggetti prelevati al domicilio del padre delle gemelle non avevano rivelato la presenza di una qualsiasi sostanza tossica o mortale nella villa del padre a St-Sulpice. Le ricerche tecniche effettuate a bordo del traghetto Scandola, nella cabina utilizzata e pulita a parecchi riprese dopo il loro passaggio, non avevano dato nessuna indicazione sulla presenza del padre o delle bambine fin’ora. Lunedì mattina, Schepp aveva prelevato 7.250 euro in sette operazioni successive tra le ore 12.36 e 13.25 a Marsiglia. Gli inquirenti avevano stabilito che Schepp avrebbe speso 650 euro (ferries, parcheggio e pasti) e che tenendo conto della somma di 6.055 euro ritrovata addosso all’uomo e nelle lettere, disponeva di circa 550 euro per le sue altre spese (benzina, pedaggio, pasto ed alloggio). Gli inquirenti svizzeri avevano effettuato delle ricerche sui conti che il padre aveva aperto su Internet (fornitori di servizio e reti sociali) così come sui suoi contatti e-mail e telefonici. Queste ricerche non avevano messo in evidenza degli elementi utili all’inchiesta. Le ricerche fatte sul micro chip del GPS, ritrovato vicino alla stazione di Cerignola, dal fornitore negli Stati Uniti non avevano permesso di recuperare dei dati utili. I risultati delle analisi del fornitore del micro chip in Corea non sono ancora conosciuti degli inquirenti italiani. Le ricerche DNA sulla penna della compagnia “Il Meridionale” scoperto sui binari a Cerignola non aveva dato risultati almeno finora.

IL PROCURATORE SVIZZERO: “I COSTI DELLE RICERCHE NON HANNO AVUTO INFLUENZA NELL’INCHIESTA”. Il procuratore svizzero in carica dell’inchiesta aveva precisato come “i costi non hanno avuto alcuna influenza sulle decisioni concernenti i procedimenti delle investigazioni e delle indagini”. La polizia francese aveva effettuato numerosi controlli negli alberghi della regione di Montélimar per ritrovare la traccia del padre e delle gemelle durante la notte di domenica a lunedì, senza successo per l’istante. Tutte le stazioni di servizio situate sull’autostrada tra la Svizzera e la frontiera italiana sono state contattate dalla polizia francese. Controlli che non avevano consentito di stabilire la presenza del padre, delle bambine o della sua automobile.

LA PISTA CORSICA. La pista “Corsica” era stata considerata al tempo “privilegiata”, ma in assenza di prova formale, tutte le altre ipotesi erano state esaminate anche dai poliziotti svizzeri, francesi ed italiani.

