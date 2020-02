Bari, 21 febbraio 2020. A causa di un incidente sulla statale 16 “Adriatica” è chiusa la corsia di sorpasso, in direzione Foggia, al km 812,100 nel comune di San Giorgio in provincia di Bari. L’incidente, per cause ancora da accertare, ha coinvolto tre veicoli.

Nell’impatto il conducente di un’autovettura è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, le squadre Anas e la polizia stradale di Bari per i rilievi e per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità.