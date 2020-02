Manfredonia, giovani litigano in aula: 10 giorni di prognosi per ragazza

, 20 febbraio 2020. Sono 10 i giorni diper una ragazza di Manfredonia, minore, in seguito a un litigio avvenuto in un’aula di un istituto superiore. I fatti sarebbero avvenuti stamani e sarebbero stati ripresi con video da altri ragazzi, con dei cellulari, presenti durante il litigio.

Inizialmente i due giovani, un ragazzo e una ragazza, avrebbero cominciato a beccarsi a vicenda. Poi sarebbero cominciati a volare spinte e calci. Ad avere la peggio la ragazza, trasportata in seguito in pronto soccorso per accertamenti. I genitori della giovane si sarebbero rivolti presso le forze dell’ordine. Indagini in corso.