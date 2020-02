Manfredonia. Lega Salvini Premier, Morelli “Mai criticato Borgia. Su candidature non ho contezza”

, 20 febbraio 2020. “Non ho mai offeso nessuno tantomeno la signoranel proprio operato relativo ad attività politiche svolte in tempi pregressi”. E’ quanto precisa a StatoQuotidiano l’avvocato, attuale Commissario della “di Manfredonia.

L’avvocato Morelli è stato contattato da StatoQuotidiano in seguito a un testo inoltrato in redazione, con critiche mosse alla Morelli dalla signora Maria Borgia in merito a presunte offese ricevute dall’attuale Commissario della Lega.

“E’ tutto totalmente falso“, precisa l’avvocato Maria Morelli a StatoQuotidiano che, nel suo ruolo di Commissario, sottolinea che “attualmente la signora Maria Borgia non riveste alcun ruolo istituzionale e/o organizzativo all’interno della Lega e non risulta al momento tesserata”. “In merito ai fatti”, l’avvocato Maria Morelli si “riserva di adire le autorità giudiziarie competenti per meglio tutelare” le proprie ragioni “in merito alle spiacevole vicenda venutasi a creare”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it