Ministro De Micheli: nessuna criticità Manfredonia, piano ormeggi

“In merito alla sicurezza del porto di Manfredonia, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha rappresentato l’insussistenza di situazioni di criticità o di insicurezza per la flottiglia da pesca ormeggiata“. Lo ha detto la ministra delle infrastrutture e trasportirispondendo in question time alla Camera. Comunque, ha spiegato la ministra, “d’intesa con la Capitaneria di porto, l’Autorità di Sistema sta procedendo all’elaborazione di un nuovo piano ormeggi, finalizzato ad elevare ulteriormente gli standard di sicurezza ed efficienza”. Per quanto riguarda poi il molo di Levante, De Micheli ha evidenziato che “sarà valutato in sede di redazione del nuovo piano regolatore che sarà avviato a seguito dell’approvazione del Documento di pianificazione strategica di sistema, di recente adottato dall’Autorità ed attualmente all’esame del Ministero delle infrastrutture e della Regione Puglia ai fini dell’intesa”. (ANSA)