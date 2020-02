Omicidio di Hyso Telaray a Borgo Incoronata, Cassazione annulla sentenza

, 20 febbraio 2020. Omicidio di, l’8 settembre 1999, all’interno di un podere di: con recente sentenza, la Corte di Cassazione di Roma si è pronunciata sul “ricorso presentato da(Durazzo, 20.01.1978) contro una sentenza dellache, con provvedimento del 16 maggio 2017, aveva confermato la sentenza con la quale la, il 24 novembre 2009, aveva dichiarato il citato Kujtim Celhaka colpevole del delitto di, con condanna alla pena di ventuno anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali”.

I FATTI. LA MORTE DI HYSO TELARAY.LE INDAGINI. In particolare, da atti, il ricorrente era “stato tratto a giudizio e condannato per avere, la sera dell’8 settembre 1999, cagionato, in concorso con Edmond e Luan Vrapi ed Addolorato Pompeo Todisco, la morte di Hyso Telaray, colpito da cinque colpi di arma da fuoco all’interno del podere O.N.C. (Opera Nazionale Combattenti) 290 del Borgo Incoronata di Foggia“. “I giudici di merito hanno valorizzato, a carico di Celakha, così come dei correi, le dichiarazioni rese” da S.T., “il quale, nell’occasione, venne attinto alla gamba da un colpo di arma da fuoco“, da altre 3 persone “e dal coimputato Pompeo Addolorato Todisco, oltre che dalla circostanza obiettiva del suo immediato allontanamento verso il Nord Italia“. “L’omicidio, stando alla ricostruzione dei giudici di merito, era maturato a cagione della resistenza frapposta dalla vittima, impiegata nella raccolta dei pomodori, all’imposizione, proveniente da Luan Vrapi ma condivisa dai complici, della corresponsione, a titolo parassitario, di una quota della retribuzione percepita“.

Contro la sentenza della Corte d’Appello di Bari, Kujtim Celhaka ha proposto, con l’assistenza dell’avv. Gianbattista Scalvi, ricorso per cassazione affidato a nove motivi. Al termine di un’elaborata trattazione, la Corte di Cassazione – con recente di sentenza pubblicazione – ha annulla la sentenza d’Appello impugnata da Kujtim Celhaka, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione.

Nella citata sentenza della Cassazione si legge tra l’altro, prima delle conclusioni, che “La Corte di assise di appello ritiene accertata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità concorsuale di Kujtim Celhaka in ordine al reato in contestazione, evidentemente mutuando l’assunto investigativo secondo cui «Timi» altri non è che l’odierno ricorrente, conosciuto con tale diminutivo. Perviene a tale conclusione, tuttavia, in esito ad un iter argomentativo insoddisfacente“. “Sul punto, va premesso che” (due persone citate negli atti,ndr) “riconobbero su fotografia l’odierno ricorrente, del quale, indicarono nome, cognome, età apparente, altezza, colore dei capelli, nonché il rapporto di parentela con i germani Vrapi“. Come osserva la Cassazione: “Nessuno di tali elementi — fatta eccezione per nome e cognome, che non escludono il rischio di omonimia — risulta oggetto di specifico accertamento, i giudici di merito reputando, deve inferirsi, sufficiente, la relazione parentale con i Vrapi, che danno per scontata e che, nondimeno, avrebbe potuto e dovuto essere oggettivamente verificata. Tanto vale a dire, in altri termini, che, una volta individuato, con certezza, in «Timi» il complice, e cugino, di Edmond e Luan Vrapi, sarebbe stato necessario — in carenza, si ribadisce, di individuazione fotografica e, tantomeno, de visu — riscontrare l’assunto, anche a livello anagrafico, in modo da elidere il persistente margine di incertezza“.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it