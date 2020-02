Meteo Puglia: residui fenomeni nevosi fin verso gli 800 m

Bari, 20 febbraio 2020. Residui fenomeni nevosi fin verso gli 800 m, ampio soleggiamento dal pomeriggio. Giovedì 20 febbraio 2020: la perturbazione tende ad allontanarsi rapidamente alla volta dei Balcani, seguita da correnti più fredde e secche dai quadranti settentrionali. Tra la notte e le prime luci dell’alba si rinnovano condizioni di residua instabilità su Molise, Basilicata orientale e bassa Puglia adriatica, ivi con brevi piovaschi localizzati e qualche fiocco sui rilievi fin verso i 700-800 metri. Tendenza a deciso miglioramento del tempo e ad ampi rasserenamenti nella seconda parte della giornata. Temperature in ulteriore calo. Venti in rinforzo da Grecale e Tramontana. Mari molto mossi; a tratti fino ad agitati il Canale d’Otranto e lo Ionio a largo, con tendenza a lenta attenuazione del moto ondoso dalla sera.

VENERDÌ: l’ennesima rimonta dell’anticiclone a partire dai settori occidentali del Mediterraneo dà il via ad una nuova fase di stabilità e bel tempo al Sud Italia. Giornata contraddistinta da un ampio soleggiamento su Molise, Basilicata e Puglia, con solo qualche nube sparsa relegata qua e là alle province adriatiche. Temperature minime in calo, massime in nuovo rialzo. Venti settentrionali in graduale attenuazione, moderati di Tramontana e Maestrale sul Salento, deboli altrove. Mari da molto mossi a mossi.