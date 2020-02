Regionarie m5s Puglia. Duro Cuttano “La Barone meriterebbe l’esclusione”

, 20 febbraio 2020. “Anche questa volta la foggiana consigliera regionale grillina (..) Rosa Barone non si é smentita (…) verso gli altri attivisti della provincia di Foggia che si sono proposti come candidati consiglieri sulla piattaforma Rousseau per le votazioni regionarie interne al MoVimento“. Lo scrive in una nota inviata alla stampa il dr., “attivista storico mai espulso dal M5S”-

“La Barone, in corsa con gli altri ad ottenere voti utili per assicurarsi nuovamente la candidatura (..) cosa fa un giorno prima della votazione del 20 febbraio 2020 permessa ai soli iscritti-attivisti 5-stelle della Daunia? (..) fuori dalla blindata piattaforma Rousseau si fa intervistare proprio sulle votazioni, ma non dice: “VOTATEMI!!!” (non potrebbe), dice che il MoVimento 5 Stelle pugliese con la brava Antonella Laricchia candidata Presidente si propone per vincere e quindi di governare la Puglia”, scrive ancora Cuttano. “Fin qui tutto bene e corretto se l’uscente Rosa Barone non avesse continuato facendosi propaganda a scapito degli altri aspiranti, affermando che grazie agli anni trascorsi come consigliera regionale é cresciuta d’esperienza, é diversa dalla prima investitura, non più ingenua ma politicamente maliziosa e bla…bla… bla..”.

“Tutto questo – scrive ancora Cuttano – per far capire agli iscritti 5-stelle elettori della Daunia che lei é la più idonea, la migliore dei 23 concorrenti. Di fatto sta che la consigliere uscente di inesistenti – secondo Cuttano – concreti risultati a suo nome (insieme al suo fidato cittadino-senatore Marco Pellegrini), (….) ha sempre lavorato bene solo per farsi propaganda”. Questo “comportamento”, secondo l’autore del testo “ha prodotto disaffezione e allontanamento dal M5S di tantissimi attivisti di Foggia”. “Attivisti storici e meno storici sempre presenti che formavano lo zoccolo duro dell’attivismo pentastellato a differenza di quelli che si avvicinano sempre e solo quando c’é la possibilità di candidarsi”.

Secondo Cuttano “Gli ultimi eclatanti capolavori della Barone a Foggia sono stati gli eletti consiglieri Giovanni Quarato e Michele Norillo (prima di allora sconosciuti al popolo 5-stelle dauno)”. “I due ‘pupilli’ della consigliera regionale – scrive ancora Cuttano – furono fatti consiglieri comunali per coprire ruoli di opposizione a seguito dei vincenti risultati del centro-destra. Due pupilli ‘pentastellati’ risultati troppo simpatici e cari al riconfermato sindaco berlusconiano Franco Landella – secondo Cuttano – che prontamente concesse al ‘5-stelle’ ing.Quarato addirittura la presidenza della più importante delle Commissioni; quella dell’Urbanistica che altri partiti di opposizione per dignità e decoro rifiutarono denunciando l’inciucio tra M5S e Giunta Landella”.