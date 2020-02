Riuniti Foggia. “Turbativa d’asta”, indagati “Dattoli e altri”. Costola “inchiesta Cera” (I)

, 20 febbraio 2020. “ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente “, in concorso con altri. Questi i reati di cui dovranno rispondere, direttore degli Ospedali Riuniti di Foggia, “e altri”, in seguito a un’indagine della Procura foggiana, con contestuale notifica stamani di un “decreto dipersonale, locale e su sistemi informatici“. Pm dell’indagine è la dottoressa, Sostituto Procuratore del Tribunale di Foggia.

4 le gare sotto analisi della Magistratura

4, come detto, le gare sotto analisi della Magistratura. La contestazione dei reati suddetti (turbativa d’asta in concorso) è derivata per Dattoli e le altre persone iscritte nel registro degli indagati (al momento non comunicate), perchè “in concorso tra loro con mezzi fraudolenti”, si sarebbero “accordati in ordine all’affidamento del progetto esecutivo a base della gara inerente i lavori in partenariato pubblico privato sull’efficientamento energetico presso gli OO.RR. di Foggia all’ingegnere Giovanni Battista Mangini“, così ipoteticamente turbando “il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando della gara, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della P.A.“. Come data: “giugno 2019, tutt’ora in corso“.

Ancora, in un secondo caso, la suddetta contestazione a Dattoli e altri perchè “in concorso tra loro, con doni, promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti”, avrebbero turbato “la gara regionale per l’affidamento del servizio di trasporto aereo organi tessuti, campioni biologici, equipe chirurgiche e pazienti a scopo trapianto (bandita dall’ASL Foggia, con delibera n.1001 del 27 giugno 2018) influenzandone l’andamento, sia nella fase prodromica di predisposizione del capitolato che nella fase precedente all’aggiudicazione“. Come data della commissione del presunto reato: “a Foggia in data antecedente e prossima al 19.l03.2019 (data di indizione della gara con determina n.842 del 19.03.2019) ad oggi”.

Ancora, in un terzo caso, Dattoli e altri risultano indagati, per turbativa d’asta in concorso con altri, perchè “in concorso tra loro, con mezzi fraudolenti, turbavano la gara per l’affidamento dei lavori per la riqualificazione di viale Pinto, pubblicata dagli OO.RR. di Foggia, in data 6 dicembre 2019, maneggiando il progetto esecutivo aggiudicato dalla Stazione Appaltante OO.RR. di Foggia con affidamento diretto all’ingegnere La Macchia“. Come data: “Foggia, data antecedente al 06 dicembre 2019, data di pubblicazione del bando di gara“.

Ancora, nel quarto caso oggetto di contestazione della magistratura foggiana, il direttore Dattoli e altri risultano indagati perchè “in concorso con mezzi fraudolenti turbavano la gara per l’affidamento dei lavori per la riqualificazione ed attivazione di 8 sale operatorie all’interno del blocco operazione degli OO.RR. di Foggia, pubblicata in data 05.07.2019, accordandosi sulla predisposizione degli atti da presentare alla Commissione, propedeutici alla partecipazione alla gara aggiudicata provvisoriamente all’ATI (SIRAM/AILEG) in data 04 novembre 2019“. Come data: “Foggia, in data prossima al 04.11.2019”.

PIAZZOLLA: “ESTRANEO A QUALSIASI ADDEBITO”. In riferimento alle notizie divulgate sui mass media, quotidiani cartacei e online, nonché telegiornali, il Direttore Generale Vito Piazzolla precisa che le informazioni riguardanti la ASL Foggia sono inesatte. L’Azienda Sanitaria Locale di Foggia, infatti, non ha mai bandito e aggiudicato alcuna gara relativa al “Servizio di trasporto aereo di organi, tessuti, campioni biologici, equipe chirurgiche e pazienti a scopo trapianto”, come erroneamente riportato. La ASL Foggia ha aderito, con deliberazione n. 1001 del 27.06.2018, alla gara regionale “per l’affidamento del servizio di trasporto aereo di organi ed equipe medica per attività di prelievo e trapianto di organi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, nonché di pazienti pugliesi convocati a trapianto extraregione e di trasporti sanitari in urgenza”.

Gara, che ha visto capofila inizialmente il Policlinico di Bari, azienda sede del Centro Regionale Trapianti, e, successivamente, il Policlinico Riuniti di Foggia. “Per quanto concerne le indagini della Procura di Foggia, Piazzolla si dichiara assolutamente estraneo a qualsiasi addebito ribadendo la correttezza che ha sempre contraddistinto il suo operato“. “Nell’esprimere la massima fiducia nella Magistratura, il Direttore Generale resta a disposizione degli organi inquirenti per ogni eventuale chiarimento“.

INCHIESTA ODIERNA NATA PROBABILMENTE DA COSTOLA INDAGINE SU ANGELO E NAPOLEONE CERA. Da raccolta dati di StatoQuotidiano, l’odierna indagine della Procura della Repubblica di Foggia rappresenterebbe una “costola” dell’inchiesta della stessa Procura correlata agli arresti domiciliari a carico di Angelo Cera, ex deputato dell’Unione di Centro, interessato dalla citata misura cautelare – lo scorso 17 ottobre 2019, insieme al figlio Napoleone -, con l’accusa di tentata concussione. Misura cautelare in seguito revocata. Nell’indagine odierna (di cui sopra) non risultano alcune correlazioni dei nominativi riportati.

