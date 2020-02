“Turbativa d’asta”, indagati “Dattoli e altri”. Avv La Scala “2 gare su 4 non interessano Riuniti”

, 20 febbraio 2020. “ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente “, in concorso con altri. Questi i reati di cui dovranno rispondere, direttore degli Ospedali Riuniti di Foggia, “e altri”, in seguito ad un’indagine della Procura della Repubblica di Foggia, con contestuale “decreto di perquisizione personale, locale e su sistemi informatici”. Pm dell’indagine è la dottoressa, Sostituto Procuratore del Tribunale di Foggia.

4 le gare sotto analisi della Magistratura

4, come detto, le gare sotto analisi della Magistratura. La contestazione dei reati suddetti (turbativa d’asta in concorso) è derivata per Dattoli e le altre persone iscritte nel registro degli indagati (al momento non comunicate), perchè “in concorso tra loro con mezzi fraudolenti”, si sarebbero “accordati in ordine all’affidamento del progetto esecutivo a base della gara inerente i lavori in partenariato pubblico privato sull’efficientamento energetico presso gli OO.RR. di Foggia all’ingegnere Giovanni Battista Mangini“, così ipoteticamente turbando “il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando della gara, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della P.A.“. Come data: “giugno 2019, tutt’ora in corso“.

Ancora, in un secondo caso, la suddetta contestazione a Dattoli e altri perchè “in concorso tra loro, con doni, promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti, turbavano la gara regionale per l’affidamento del servizio di trasporto aereo organi tessuti, campioni biologici, equipe chirurgiche e pazienti a scopo trapianto (bandita dall’ASL Foggia, con delibera n.1001 del 27 giugno 2018) influenzandone l’andamento, sia nella fase prodromica di predisposizione del capitolato che nella fase precedente all’aggiudicazione“. Come data della commissione del presunto reato: “a Foggia in data antecedente e prossima al 19.l03.2019 (data di indizione della gara con determina n.842 del 19.03.2019) ad oggi”.

