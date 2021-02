Casa Sollievo, asportata rara neoplasia maligna

San Giovanni Rotondo, 20/02/2021 – (odysseo) È accaduto a San Giovanni Rotondo, presso Casa Sollievo della Sofferenza, dove una equipe formata da chirurghi toracici, cardiochirurghi e cardioanestesisti ha sottoposto un uomo di 54 anni, il Signor Antonio, ad una operazione durata cinque ore per l’asportazione di una rara neoplasia maligna del timo (piccola ghiandola situata nel mediastino, tra i polmoni), un lobo del polmone destro, un’altra porzione di quello sinistro, il pericardio fino all’aorta e parte del diaframma.

(…) Appena scoperto questo tumore, il team multidisciplinare della Lung Unit dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”, dove sono presenti vari figure sanitarie ha deciso, prima di sottoporlo ad intervento chirurgico di asportazione, di avviare una chemioterapia per ridurre le dimensioni del tumore. Questa decisione, rivelatasi opportuna , non solo ha permesso che la massa tumorale si riducesse ma ha messo in condizione i sanitari di programmare l’operazione nei tempi prestabiliti.(odysseo)