(STATOQUOTIDIANO, ore 23). Manfredonia, 20 febbraio 2021. Numerose immagini sui social relative alla folla in serata lungo Corso Manfredi. Il tutto nonostante le misure anti Covid, in Puglia e nello Stivale.

Tanti i commenti, anche l’ironia.

Numerosi gli interventi della Polizia locale: si registrano oltre 60 verbali al CDS, tre veicoli rimossi, decine di interventi anti assembramento, verbali Covid.

Registrata la presenza di tanta gente, ragazzi ma soprattutto adulti, dalla Piazzetta a Piazza Eroine Sconosciute, dal Porto Turistico a Piazzale Diomede, da Viale Miramare a Corso Manfredi: “una marea di persone”, commentano i lettori.

Tanti i cittadini che sono arrivati a Manfredonia dai paesi limitrofi. Rallentamenti per la circolazione stradale, veicoli in sosta ovunque. Rimozione sui passi carrabili e nei pressi degli stalli per i disabili.

In serata registrata una rissa tra giovani in villa comunale.

REDAZIONE STATOQUOTIDIANO.IT