Marchionni: “Con la Ternana? Servirà la gara perfetta”

Sabato di vigilia per mister Marco Marchionni, che al termine della rifinitura di questa mattina ha presentato il match di domani pomeriggio con la Ternana.

“Abbiamo l’obbligo di riscattarci dopo la pessima figura di Avellino e dobbiamo farlo mettendo in campo tutto ciò che abbiamo dimenticato di fare al Partenio. Abbiamo lavorato duramente in questi giorni, analizzando attentamente gli errori commessi nelle ultime gare e nelle prestazioni. Voglio delle risposte dai miei ragazzi. La Ternana è una corazzata, che non ha mai perso in campionato, una squadra forte in ogni reparto e con ambizioni decisamente diverse dalle nostre: gli stimoli verranno da soli, di certo servirà la partita perfetta domani. Dobbiamo ritrovare l’umiltà, il coraggio e la capacità di fare cose semplici. scendere in campo con la determinazione necessaria.

Situazione infortunati? L’infermeria pian piano si sta svuotando, per domani recupero diversi elementi importanti, che mi daranno la possibilità di avere qualche scelta in più”.

Area Comunicazione – Calcio Foggia 1920