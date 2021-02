Moccia: “C’è il piano di intervento sociale del Comune, non per l’emergenza freddo”

Il Comune di Foggia, ha finalmente un Pis (piano di pronto intervento sociale) ma manca ancora un “Piano emergenza freddo”. Lo denuncia Emiliano Moccia sul giornale “Foglio di Via” in cui, commentando il Pis del Comune, esprime critiche e richiama l’assessorato ai servizi sociali.

“Il Pis – scrive Moccia, volontario dei Fratelli della stazione- è un servizio pubblico che i senza dimora aspettavano da oltre vent’anni. Era innanzitutto un dovere nei loro confronti, dei cittadini, della nostra comunità. Le istituzioni pubbliche non possono sempre voltare la testa dall’altra parte, tranquillizzate dal sapere che tanto ci sono sempre i volontari, le associazioni, le parrocchie a sorreggere l’urto della povertà e dell’emarginazione”.

Si chiede: “Quanti ne sono morti in questi anni a causa del freddo, delle pessime condizioni igienico-sanitarie, per una vita fatta di stenti? Tanti, molti. Per questo, il PIS promosso finalmente dal Comune di Foggia attraverso l’assessorato alle Politiche Sociali, è un inizio a cui dobbiamo guardare tutti con fiducia e speranza ma deve diventare un servizio pubblico strutturato. Lo devono capire tutti e soprattutto l’amministrazione comunale, il sindaco Franco Landella, l’assessora alle politiche sociali Raffaella Vacca, la responsabile dell’ufficio di piano dell’ambito territoriale Maria Rosaria Bianchi. Sono loro, in particolare, quelli che governano gli affari del welfare e che possono delineare una visione per il futuro. Hanno in mano una grossa opportunità. Già si sono persi qualcosa, non affiancando al PIS – che nell’economia degli interventi sociali è un servizio ordinario – un Piano di Emergenza Freddo per aumentare la capacità dei posti letto che oggi è ancora debole rispetto al numero delle richieste”.