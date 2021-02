Mons. Pelvi per Marco: “Non ci spaventa la cattiveria ma l’indifferenza dei buoni”

Foggia, 20 febbraio 2021. “Carissimi, siamo di fronte alla tomba che nasconde Marco ai nostri occhi. Vorrei con voi gridare di svegliarlo, di uscir fuori, chiamare tanto forte da spezzare il suo sonno, frantumare il silenzio. Il dolore, cari genitori, si è immesso in ogni parte del vostro corpo e anche le lacrime non danno alcun sollievo, scendono a volte silenziose, a volte accompagnate da singhiozzi, ma non riescono ad alleggerire la desolazione dentro e accanto a voi”.

Così l’arcivescovo Mons Pelvi nell’omelia per Marco Ferrazzano. Il funerale è stato celebrato stamattina presso la parrocchia dello Spirito Santo. Parole forti, che cercano Dio il quale, dice Pelvi, “piange con noi”.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI, FOGGIA 20 FEBBRAIO 2021

La bara di Marco Ferrazzano esce dalla Chiesa dello Spirito Santo (foto Maizzi)

“Non possiamo credere- ha detto Pelvi- che Tu sia rimasto impassibile a guardare, per non vedere quello che accadeva. Perché non sei venuto dal cielo a proteggerlo? Ma so che piangi con noi e che la tua onnipotenza è nell’amore che lascia liberi, anche di sbagliare. Il silenzio è più potente delle parole, lascia tutto possibile, anche sentirsi amati e capire che per Marco non tutto è finito, perché è nelle tue mani”.

Parla del web e di quel velo della rete che protegge gli aggressori: “La morte di Marco, ne siamo certi, ci lascia un grande insegnamento. Il contesto del web è virtuale, ma il dolore e le conseguenze sono reali. Perché lo schermo che protegge gli aggressori, il più delle volte non protegge le vittime, che riportano nella loro vita vissuta la vergogna e il peso di insulti, scherni e isolamenti. Ciò che spaventa non è la violenza dei cattivi, ma l’indifferenza dei buoni di fronte all’aggressione morale e fisica che si scaglia contro la dignità di ragazzi e giovani. La rete digitale non sia un luogo di alienazione che travolge e rende senza dignità, ma un luogo concreto ricco di umanità e fraternità” .

Di fronte al cieco dolore, le parole di conforto: “ Il Signore ci è accanto e piange le sue lacrime. Dio non è venuto a spiegare la sofferenza, ma a riempirla della sua presenza. Egli non ama il dolore, ma nel dolore è con ciascuno di voi per moltiplicare la forza che argina ogni paura.

Si rivolge alla città di Foggia: “In questo momento, l’abbraccio della città va a tutti i ragazzi e i giovani speciali, deceduti, che amarono e gioirono e ora sono nell’abbraccio di Dio. Restano a noi più vicini quando gli occhi sono in lacrime, il cuore resta muto e girano a vuoto le energie dell’esistenza, quando le angosce sembrano annullare la fede e il tempo acuisce le piaghe della loro assenza. L’amore è ciò che rimane e il nostro cuore è in loro, anche se il corpo è lontano da noi.Carissimi, la morte non solo può essere detta a partire dalla vita: essa anche parla alla vita. Non dovete temere, lo ripete Gesù. Confidate, abbiate fiducia. Siamo nel respiro del Risorto”, ha concluso Pelvi.