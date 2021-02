Pantera nera ripresa da fototrappole, Asl: “Non c’è dubbio”

Bari, 20/02/2021 – (repubblica) La pantera nera avvistata nei pressi dell’ospedale Di Venere di Bari è stata avvistata anche alla periferia di Valenzano, prima che – almeno secondo le telefonate arrivate alle forze dell’ordine – si spingesse fino a Carbonara. E che quella fotografata a Valenzano sia proprio la pantera che da giorni sta seminando il panico in tutta l’area metropolitana di Bari, lo dimostrano anche le immagini scattate dalle fototrappole piazzate dall’Asl Bari. Come quelle scattate da un cellulare, che hanno fatto il giro delle chat in tutto l’hinterland barese e nelle quali si vede l’animale in un campo a ridosso della strada provinciale 45, fra Bitritto e Valenzano. E c’è anche un’orma lasciata nel terreno umido. Gli esperti del servizio veterinario dell’Asl barese ne sono sicuri: la pantera c’è eccome. “Non c’è dubbio”. Tanto che la prefettura ha messo nero su bianco un vademecum per evitare di fare incontri ravvicinati con il felino. (repubblica)