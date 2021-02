Peschici, plastic free. Volontari in azione per ripulire il territorio dai rifiuti abbandonati

Peschici, 20 febbraio 2021. Muniti di guanti e di sacchi, alcuni volontari, su iniziativa della Polisportiva Peschici e della Pro Loco, si sono rimboccati le maniche e hanno dato il via ad una raccolta dei rifiuti abbandonati nel territorio di Peschici.

Nella giornata di oggi, i volontari, con Rocco Acerra della S.D. Calcio, hanno ripulito l’area attorno alla Chiesa della Madonna di Loreto e il Grottone di San Nicola.

Un appuntamento d’azione plastic free che si ripeterà ogni sabato, così come hanno affermato i volontari, e vedrà la raccolta, in altre zone di Peschici, dei rifiuti abbandonati in natura da parte degli incivili.

Video realizzato da Diego Biscotti, membro della Polisportiva Peschici