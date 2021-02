Rignanese sull’aumento della sosta tariffata Ataf: “Sono contrario”

Foggia, 20-2-2021. Il consigliere comunale dei “I Popolari Pugliesi” Pasquale Rignanese esprime gravi perplessità riguardo all’aumento dei costi della sosta tariffata preventivati da Ataf in una bozza discussa in commissione bilancio.

“Gli incrementi, abbastanza sostenuti, riguardano sia la sosta tariffata oraria che gli abbonamenti annuali per i residenti -sottolinea Rignanese- sono contrario a questi aumenti, soprattutto in questo periodo”.

Ha intenzione di formulare delle proposte alternative di finanziamento per l’azienda, ma senza intaccare le tasche dei cittadini. “Alcune soluzioni, per ottemperare alle esigenze di cassa, potrebbero essere il sistema di telecontrollo direttamente sulle colonnine, oppure l’implementazione di sistemi tecnologici più avanzati, tramite app dedicate”. Il consigliere è convinto che un maggiore controllo, sostenuto da tecnologie adeguate, significherebbe maggiori entrate. “L’arrivo dei nuovi mezzi- aggiunge Rignanese-significa anche un aumento dei chilometri percorribili, con ulteriori finanziamenti da parte della Regione Puglia. Andrebbe attenzionata anche la questione parcheggi custoditi, come il Ginnetto e lo Zuretti ad esempio, atti di importanza centrale per favorire maggiori entrate”.