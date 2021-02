Stasera a “C’è posta per te” una storia da Manfredonia

(RADIO MANFREDONIA CENTRO, ore 13). Manfredonia, 20 febbraio 2021. Ed ecco finalmente arrivato il momento in cui Manfredonia tornerà protagonista a “C’è posta per Te”, il programma dei record di Maria De Filippi, che da vent’anni appassiona un pubblico sempre crescente il sabato sera in prime time su Canale 5.

C’erano stati molti rumors sull’avvistamento nella nostra città a novembre scorso della troupe capitanata dallo storico postino Marcello Mordino, ma il massimo riserbo era stato mantenuto riguardo all’incursione.

Oggi, in esclusiva per noi di Radio Manfredonia Centro e per StatoQuotidiano, la nostra concittadina Maria Siponta Panza ci ha concesso le foto di quei momenti memorabili, dall’arrivo della posta alla puntata in studio a Roma.

Ma per ora non vi sveliamo altro, se volete sapere chi l’ha mandata a chiamare e perché, seguite la puntata di stasera alle ore 21.15.

#cepostaperte

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 20 febbraio 2021