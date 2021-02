Tentata rapina a curia nel Foggiano, custode legato con scotch

Lucera, 20/02/2021 – (gazzettamezzogiorno) Tentata rapina ieri sera alla sede della curia vescovile di Lucera, nel Foggiano. Due persone a volto coperto, indossavano cappellino e mascherina, approfittando del cancello aperto si sono introdotte nel palazzo. Una volta dentro si sono dirette nell’ufficio ragioneria. Lì hanno chiesto ripetutamente soldi ad uno dei responsabili della curia, poi però i due malviventi sono sono accorti della presenza di una cassaforte. A quel punto hanno immobilizzato l’uomo con dello scotch ed hanno tentato di aprire la cassaforte. Non essendoci riusciti sono fuggiti via. La vittima ha poi dato l’allarme ai carabinieri che hanno avviato le indagini per identificare gli autori. Gli investigatori precisano che l’uomo non ha riportato ferite. (gazzettamezzogiorno)