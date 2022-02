L’Audace batte il Gravina e torna solitaria in vetta alla serie D

StatoQuotidiano.it Foggia, 20 Febbraio 2022. L’Audace Cerignola batte il Gravina per 2-1 al Monterisi, nella 25° giornata del campionato di serie D, gir. H, sfrutta lo scivolone interno del Bitonto, clamorosamente sconfitto dal Nola per 0-2 e torna solitario in vetta alla classifica. In apertura sblocca subito la gara, per gli ofantini, Palazzo al 2′ titolare per Malcore quest’oggi con cui si va al riposo. Nella ripresa al 6′ il Gravina realizza il penalty del pareggio con Giglio. Gli uomini di mister Pazienza spingono alla ricerca della vittoria e dei 3 punti pesanti in ottica campionato. Annullato un gol a Sirri, e dopo aver sciupato una favorevole occasione con Strambelli, raccolgono quanto prodotto. Il direttore di gara assegna un calcio di rigore ai gialloblù per fallo di mani, che l’ex Arezzo trasforma all’84’, con freddezza. Gli ospiti si riservano in avanti alla ricerca del nuovo pari ma nonostante gli sforzi profusi, dopo 4 minuti di recupero, il triplice fischio determina la fila delle ostilità che sancisce, tra gli applausi del pubblico accorso, il nuovo primato dell’Audace, che sale a quota 55 punti con tre lunghezze di vantaggio sulla rivale Bitonto, ferma a 52. Prossimo turno a Bisceglie, domenica 27 febbraio.

Ph Image: Audace Cerignola Facebook

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 20 Febbraio 2022