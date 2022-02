Bonito al gruppo di Metta: “Prendete le distanze dal vostro capo politico”

Statoquotidiano.it, 20 febbraio 2022. A quattro mesi circa dalle elezioni comunali Cerignola si caratterizza ormai come “esempio nazionale unico, giacché non credo che vi sia altro centro, altra municipalità dove il confronto politico si realizzi con le caratteristiche assurde ed inusitate con le quali, da parte di taluni, esso si manifesta a Cerignola”.

Il sindaco Bonito si rivolge a tutte le forze politiche, in particolare all’opposizione, con una lettera aperta per ritrovare un clima di “coesione sociale”.

“Mi rivolgo in particolare agli uomini ed alle donne del movimento politico di nuovo conio denominato “Avanti Cerignola”, alla cui testa si pone Franco Metta. Orbene, chiedo agli uomini e donne di questo movimento, chiedo, soprattutto, a Rino Pezzano e Paolo Vitullo, consiglieri comunali in rappresentanza di esso, condividete voi il modo becero, villano, disgustoso con il quale il vostro capo dà voce, quotidianamente, alla sua biliosa frustrazione da sconfitta? Lo riconoscete ancora come vostro leader e capo del movimento nel quale avete scelto di militare?”.

La lettera aperta prosegue in modo incalzante con riferimenti alle “blasfemie” e “insulti” che riguardano episodi della cronaca recente. “Ebbene, se nulla avete da opinare, da smentire, da censurare siete complici di Franco Metta”. Dunque li invita a “prendere le distanze dal capo e se non lo farete vi considererò, al pari della parte sana della nostra città, rappresentanti della peggiore politica che Cerignola abbia mai conosciuto negli ultimi due secoli”.