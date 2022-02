Carceri. Sappe: “A Foggia non si fermano le violenze”

Foggia, 20 febbraio 2022, (Foggiasera.it) – “Purtroppo non si interrompono gli episodi di violenza nei confronti dei poliziotti in servizio presso il carcere di Foggia da parte dei detenuti sempre più violenti e prepotenti”.

La denuncia è di Federico Pilagatti, segretario nazionale del Sappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria.

“Infatti negli ultimi giorni – prosegue – prima una spedizione punitiva di alcuni detenuti nei confronti di un poliziotto colpito con calci e pugni e con parecchi giorni di prognosi poiché aveva segnalato delle illegalità commesse da un loro amico, e poi un altro poliziotto che senza alcun motivo è stato colpito da un detenuto violento: anche lui è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari”.

Il Sappe critica l’ amministrazione penitenziaria definendola “inefficiente ed irresponsabile. Diciamo ciò poiché è inconcepibile che, a quasi due anni, dalla rocambolesca evasione di 73 detenuti che ha fatto il giro del mondo, nessun intervento concreto è stato posto in essere dal Dap per ridare al carcere foggiano sicurezza e legalità.

Infatti a tutt’oggi a Foggia il personale di polizia penitenziaria – continua Pilagatti – invece di essere rafforzato è diminuito, il dirigente del carcere è rimasto da solo senza alcun aiuto e, cosa ancora più grave, non si è data legalità al carcere poiché in questi due anni si sono alternati più responsabili della sicurezza, che hanno lasciato in grande difficoltà i poliziotti che non hanno avuto certezze operative. Anche i detenuti, che dopo il tragico evento furono sfollati, sono ritornati sempre più spavaldi poiché si rendono conto dell’arretramento dello Stato che non ha posto in essere alcuna misura a tutela della sicurezza e legalità del penitenziario del capoluogo dauno e dei suoi lavoratori”. (Foggiasera.it)