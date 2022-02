Foggia, incidente sul lavoro: ponteggio sotto sequestro

Statoquotidiano.it, Foggia, 20 febbraio 2022 – E’ precipitato dal secondo piano di un edificio dove stava lavorando, in Via Bainsizza, Quartiere Ferrovia di Foggia. L’uomo, un 61enne, si trovava su un ponteggio esterno mobile di un palazzo, a due passi dal Terminal Intermodale. L’operaio è rimasto gravemente ferito nella mattina di ieri, 19 febbraio 2022. È stato necessario attendere l’elisoccorso per trasportarlo in ospedale. La vittima dell’incidente attualmente si troverebbe ancora ricoverato in rianimazione presso l’Ospedale Riuniti di Foggia.

Indagano carabinieri e lo Spesal sulle cause dell’accaduto: il ponteggio dell’incidente è stato posto sotto sequestro, bloccati i lavori di ristrutturazione della palazzina.