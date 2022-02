Incendio nave: “Abbiamo perso tutto” passeggero superstite salvato

(ANSA) – BRINDISI, 20 FEB – “Mi hanno detto che è andato tutto distrutto, abbiamo perso il camion, e per adesso anche il lavoro, ora vediamo cosa succede”.

A dirlo ai giornalisti sul molo del porto di Brindisi è Danilo Carlucci, uno degli autotrasportatori che era sulla nave Olympia andata a fuoco al largo di Corfù e che dopo il salvataggio è rientrato a Brindisi questa mattina insieme con altri superstiti del naufragio.

In tutti sono 48 i superstiti rientrati, 19 dei quali italiani.

“Quando è scoppiato l’incendio – racconta – ci hanno fatto uscire dalla cabina, ci hanno portato sul ponte sei nella zona dove ci hanno riuniti, e poi ci hanno messo sulle scialuppe. Io la tragedia l’ho capita solo quando ero giù e sono salito sulla motovedetta della Finanza, ho visto la nave in fiamme, lì ho capito cosa era successo. L’organizzazione è stata perfetta , con i ragazzi dell’equipaggio, il comandante che è salito per ultimo sulla scialuppa, sono stati eccellenti. (ANSA).