La Primavera dei volti

StatoQuotidiano.it, 20 febbraio 2022. Dopo quasi due anni di mascheramento e di chiusura forzata, finalmente stiamo mettendo via le mascherine. Tornano i volti. Finalmente! Lo aspettavamo. Lo speravamo. Timidamente e silenziosamente tornano. Eccoli riapparire e affollare, quasi brulicando, di nuovo le nostre strade e le nostre piazze, rese anonime dal freddo congelamento delle nostre facce. Ora i volti tornano a illuminare i nostri incontri e le nostre chiacchierate. A riscaldare le nostre relazioni e a dare un senso ai nostri legami e alle nostre amicizie.

Gli stessi ambienti che frequentiamo non saranno più neutri e indifferenti, quasi lisci e levigati come nei mesi precedenti, ma, carichi di noi, saranno puntellati di diversità e di alterità. Grazie ai volti riusciremo di nuovo a trasformare i tanti luoghi in dimore. Renderemo familiari i tanti luoghi diventati estranei. Perché l’estraneità è un lusso che non possiamo permetterci proprio ora che dobbiamo ripartire.

Infatti, i volti ci identificano e ci relazionano, ci espongono e ci mettono in gioco. I volti – superficie di una profondità nascosta – sono luoghi epifanici: non servono tanto per metterci in mostra o per apparire, quanto piuttosto per poterci rivelare e anche riannodare rapporti che si sono allentati.

Torneremo a guardarci negli occhi per scambiarci di nuovo i tanti sguardi mancati. Torneremo a navigare nella geografia spirituale che trapela dalle espressioni che ciascuno consegnerà nel parlare con gli altri. Non solo per tornare a guardarsi – e forse anche a spiarsi – ma ancor più a incontrarsi. A raccontarsi. A confidarsi. A narrarsi. Per trovare in essi nuova ispirazione e il coraggio di ricominciare.

Ci voleva questa pandemia per farci capire quanto essi fossero importanti. I volti sono stati velati ma non sono scomparsi. Sono stati sospesi, ma non azzerati. Li abbiamo come congelati e messi da parte, ma non annullati. Li abbiamo tenuti nascosti come degli scrigni in cui raccoglierci per gestire la nostra solitudine, il nostro dolore, i difficili momenti di questa nefasta pandemia. Per ritrovarci e capirci un poco di più.

Ma ora è arrivato il tempo di tornare a ospitarci: con gli sguardi, con il silenzio delle nostre gote esposte. Con la nuda essenza di ciò che siamo. Vincendo la paura che ci ha portato a evitarci e il sospetto che potevamo contagiarci. Se dobbiamo ricominciare allora cominciamo partendo dai volti.

I volti vietano qualsiasi indifferenza, ci proibiscono di passare oltre con troppa facilità e non curanza. I volti significano, parlano, esprimono, comunicano, interpellano. Su di essi, come diceva il filosofo ebreo E. Levinas, è scritto il comandamento più importante: “Non uccidere!” Il che significa sentirsi dire: “Non fare finta che io non ci sia” .

Il volto ci restituisce la realtà nuda e cruda del fatto che non esistiamo solo noi ma che esistono anche gli altri, i quali non ci passano semplicemente accanto, ma che ci entrano dentro, quasi a bussare alla porta della nostra libertà, per chiederci il permesso di poter entrare con noi e in noi.

I volti parlano senza l’uso delle parole. Chiedono di fermarci per raccogliere e accogliere chi ci sta accanto. Per essere accompagnati e affiancati. Perché un volto non lo si rigetta, ma lo si accarezza. Su di esso è scritta tutta la nostra domanda di senso. Il nostro bisogno di riconoscimento e di appartenenza. I volti sono le pietre su cui costruire o ricostruire le comunità.

Il volto è il luogo etico per antonomasia, dove il significato di ciascuno non dipende da ciò che ha o da ciò che fa. Non dipende dai ruoli che ricopre o dalle funzioni che svolge. I volti sono i veri luoghi dove comincia la città, e perciò sono i veri luoghi della politica e del diritto, dove è impiantata la dignità e il valore di ciascuno colto nella sua specificità e singolarità.

I volti sono i veri luoghi dell’inclusione e dove è vietata qualsiasi forma di discriminazione. Dove è scritta la nostra unicità che fonda la vera diversità, e dove la sacra differenza si nutre più di distinzione che di separazione. Dove è bandita qualsiasi forma di scambiabilità o di mercificazione.

I greci ci ricordano che loro per dire “volto” usavano il termine “prosopon”, che i latini a loro volta hanno tradotto con il termine “persona”. I volti sono lì per ricordarci che siamo persone e non cose. Siamo persone e non funzione o prestazione. Sul volto è scritto tutto il volume della nostra dignità.

Ecco allora una bella sfida che riguarda tutti: che tornino i volti, ma solo per ridare valore alle persone con i loro bisogni e i loro vissuti, le loro storie quotidiane e le loro fragilità, per prenderci reciprocamente in carico, senza scaricare nessuno. Per fare dei volti i veri luoghi della cura.

E allora? Che venga questa primavera 2022! Ma che sia soprattutto una primavera dei volti! Senza specchi né finzioni. Senza strumentalizzazioni, ma nudi e crudi, con la povertà di ciò che siamo, ma anche con la nobiltà di ciò a cui tendiamo e aspiriamo.

A cura di Michele Illiceto