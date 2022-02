Le rubano i cavalli e non si arrende, Faro: #siamotuttiGiovanna

Statoquotidiano,20 febbraio 2022. “Oggi voglio raccontare la forza di questa Donna. Giovanna De Cato è una mia amica, oltre che una nostra attivista, abbiamo avuto negli anni degli alti e bassi, ma la stima reciproca non è mai venuta meno anche se forse dirà “ah bene, si è ricordata di me!”.

Lo scrive sui social Maria Luisa Faro, parlamentare del M5s, riconducendo l’attenzione sul furto dei cavalli che Giovanna De Cato ha subito qualche settimana fa. Durante una sua visita presso la struttura, la parlamentare di San Nicandro Garganico evidenzia il periodo complicato che l’imprenditrice sta vivendo, ma nonostante tutto, “ha messo e mette anima e corpo in tutto ciò che fa. Nel B&B Gio Horses a San Nicandro Garganico ha realizzato un magnifico posto, con tanti sacrifici dovuti anche alla pandemia. Coltiva la terra e ne lavora i suoi frutti, insieme ai suoi due figli. Ha migliorato i suoi servizi aggiungendo un’altra sua passione, i suoi amati cavalli, con i quali ti fa fare bellissime passeggiate fino al nostro splendido mare. La notizia del furto ci ha davvero scosso, e non avremmo mai voluto sentirla. Non sappiamo i motivi di questo vile gesto e chiediamo a gran voce che chi ha fatto questo, ci ripensi e li riporti a casa, dalla loro amorevole padrona, perché anche loro sicuramente ne stanno soffrendo. Il nostro territorio è difficile e nonostante tutto Giovanna non molla e noi saremo al suo fianco sempre”. E lancia l’hashtag #Siamotuttigiovanna”.

Nell’ appello accorato dopo il furto, Giovanna ha scritto su facebook la sua reazione, chiedendo, a chi sa, di parlare. Ecco alcuni passaggi delle sue parole. “Quei cavalli non avevano un vero valore economico, ma un grande valore affettivo, davvero non me lo spiego perché deve esistere sulla faccia della terra gente così miserabile, crudele e senza valore. Prendersela con degli affetti personali. Sono convinta che la parola sia l’unica arma civile da usare in questi contesti, insieme alla denuncia. Vero che di denunce ne hanno una collezione, ma se smettiamo di credere in un mondo migliore e più giusto è la fine. Rubare a una donna per poche centinaia di euro. Fossi in loro mi sputerei in faccia da solo. Chiunque sa qualcosa, o vede qualcosa di simile, può informarmi, resterà anonima ogni informazione ricevuta, anche se è capitato nelle mani di qualche amico commerciante ignaro di tutto o se si trovano ancora vivi. La nostra realtà purtroppo è fatta anche di gente meschina e senza scrupoli”.

Ringraziando per l’interesse mediatico che il fatto ha suscitato, e per la solidarietà di amici, parenti o semplici conoscenti, ha aggiunto: “È in questi contesti che dimostriamo grande umanità. Le belle realtà come quella da me creata con grande sacrificio e costante lavoro, amore per il territorio e per gli animali devono andare avanti nonostante la delinquenza e la gente misera e senza vergogna”. Oggi la parlamentare grillina ritorna sul tema, #siamotuttiGiovanna.