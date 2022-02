Manfredonia, rapina a negozio detersivi. Si cercano i responsabili

Manfredonia, 20 febbraio 2022 – Improvvisa rapina in un negozio di detersivi e di prodotti per la pulizia per la casa, a Manfredonia in Via Tribuna. I fatti sarebbero avvenuti ieri sera, verso le ore 19:00.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano, due persone di giovane età, con il volto travisato, avrebbero fatto irruzione all’interno dell’attività per poi cercare di portare via l’incasso. All’interno del negozio era presente una signora che è rimasta scossa per l’accaduto.

Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri di Manfredonia. Proseguono le indagini per ricercare i responsabili: al vaglio gli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.