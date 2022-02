Non c’è due senza tre Guerre Mondiali

Manfredonia, 20/02/2022 – Attenzione! La Terza Guerra Mondiale è in arrivo sul binario Europa. Allontanarsi dall’Ucraina. Ecco il grido, mascherato (siamo a Carnevale) da semplice precauzione, che arriva da Francia e Germania. Due paesi cardini dell’Unione Europea che si ritrovano nel ruolo di maestre che cercano di far fare la pace a due bambini che discutono su chi ha il giocattolo più bello. O due amici che cercano di dividere altri due vecchi amici che per giocare a Risiko utilizzano l’elmetto da combattimento e spostano carrarmatini con una snervante nonchalance. Stati Uniti d’America e Russia. Anche in questo caso la Kamchatka è a rischio.

Tranquilla l’Italia che, da terza economia per export verso la Russia e decima nel mondo, l’aumento del gas del +94% e le macchine a metano che costano quanto un F-35, si garantisce l’appalto per la vendita di bibite negli stadi russi e americani. La vox populi dice che l’offerta potrebbe essere partita dalla Farnesina.

Due eserciti, di simile potenza di fuoco e numero di militari effettivi che raccontano la più spaventosa favola della buonanotte ad una Ucraina zoppicante da quasi 8 anni per aver perso una parte di sé stessa, e che la racconteranno a tutta la Terra. Buonanotte mondo.

Matu