Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, il presidente Esposto: “Bravi ragazzi. Avanti così”

Stato Quotidiano.it Manfredonia, 20 Febbraio 2022. Al termine del match, valido per la seconda giornata di ritorno di serie A, tra Syn Bios Petrarca vs Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, dopo l’importante punto ottenuto contro la capolista, è intervenuto il presidente onorario dott. Luigi Esposto per analizzare il match.

“Vorrei sottolineare la grande prestazione di ieri con una squadra, seppur rimaneggiata, che ha dimostrato di mettercela tutta, con una grinta agonistica veramente commovente. Mi preme ringraziare soprattutto il mister, che ieri ha dato una lezione di tattica, dimostrando di essere all’altezza di questo grandissimo e difficilissimo campionato, imbrigliando una squadra molto difficile come quella del Petrarca. Tutti questi ringraziamenti vengono in un momento molto particolare della stagione, che segue quella della vittoria in casa, anch’essa sudata per 6-5 con il Real San Giuseppe. Una gara giocata davanti a pochi intimi per le restrizioni legate al Covid. Proprio a queste che mi aggancio, perché martedì in casa, avremo un altro importantissimo match, con il Ciampino Aniene, altra squadra che come noi lotta per la salvezza diretta. Mi aspetto da questo paese un maggiore sostegno. Spesso si fa prendere dai primi risultati negativi, come quello con il Futsal Pescara, per criticare ed allontanarsi dalla squadra. Ricordo che il C5 porta il nome di Manfredonia ed è l’unico movimento sportivo che dà lustro a questa città tanto discussa ma che porta il nome della città in varie parti d’Italia come Napoli, Pescara, Padova, Torino ecc. C’è bisogno del calore dei tifosi, quelli veri. Stiamo facendo un campionato di serie A, non un torneo di provincia e pertanto è giusto che ci siano anche risultati negativi, oltre a quelli positivi. Vanno ringraziati i ragazzi, lo staff dei dirigenti e la società che tanti sacrifici sta facendo, in quest’annata difficile contraddistinta da tanti problemi tra cui il Covid. Se non ci fossero, infatti, gli sponsor e gli sforzi personali di alcuni dirigenti credo che difficilmente staremmo qui a parlare di questo sogno, divenuto realtà. Il mio invito alla cittadinanza è quello di stringersi attorno a questa squadra e faremo in modo che in questa parte di campionato ci sia il tifo, quello vero per dare una forza in più a questi ragazzi e raggiungere tutt’insieme l’obiettivo sperato”.

Area comunicazione- CTM Communication.