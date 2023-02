Foggia, poliziotto a 4 zampe trova “gettoni” di droga: arrestato 18enne

FOGGIA, 20/02/2023 – La Polizia di Stato, nell’ambito di un mirato servizio straordinario di controllo del territorio, ha tratto in arresto un 18enne di Foggia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sorpreso in flagranza di reato. Un minorenne è stato sanzionato per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

La Squadra Mobile, coadiuvata dal Reparto Prevenzione Crimine ‘Puglia Meridionale’ e da un’aliquota del Reparto Cinofili della Questura di Bari, ha effettuato controlli in prossimità degli istituti scolastici della città e diverse perquisizioni locali e personali. In prossimità dell’Einaudi’ un minorenne è stato trovato in possesso di 2,5 grammi lordi di hashish, e, quindi, sanzionato amministrativamente per uso personale di sostanze stupefacenti e segnalato alla locale Prefettura.

Successivamente, a seguito di segnalazione, hanno effettuato un controllo all’interno di un condominio alla periferia di Foggia. Entrati nell’androne del palazzo, lo spiccato fiuto di ‘Africa’, il poliziotto a quattro zampe delle unità cinofile di Bari, ha segnalato la presenza di qualcosa in prossimità di una cantina, dove sono stati rinvenuti numerosi ‘gettoni’ hashish dal peso di 10 grammi ognuno, con degli adesivi che ne distinguevano la tipologia. Infatti, riportavano diverse etichette distintive come ‘Bitcoin’, ‘Ferma Padrinp’, ‘Mr Charlie’, per un peso totale di 4308 grammi lordi.

Il diciottenne, che è risultato avere le chiavi e la disponibilità della canina, è stato tratto in arresto e al termine della redazione degli atti di rito, come disposto dal Pubblico Ministero presso la Procura di Foggia, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso l’abitazione di domicilio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente