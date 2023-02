FOGGIA, 20/02/2023 – Il vicepresidente e assessore al Bilancio e programmazione, Raffaele Piemontese, replica a Fratelli d’Italia sulla spesa comunitaria in Puglia.

“I dati ripresi da FdI – spiega Piemontese – sulla “Relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e Nazionale Programmazione 2014-2020”, confermano che la Regione Puglia è tra le migliori regioni italiane per la spesa dei fondi Ue. Infatti, sul versante del POR (dotazione di circa 4 miliardi e 450 milioni di euro), i numeri confermano che il POR Puglia è il Programma italiano con la spesa più elevata in valore assoluto, pari a circa 4 miliardi e 422 milioni di euro già spesi (con una percentuale di spesa pari al 91% della dotazione).

Forse però ai consiglieri di Fdi è necessario chiarire qualcosa sul Programma Operativo Complementare, il “POC”, che ha una dotazione di 2 miliardi e 670 milioni di euro. Qui la Relazione nazionale riporta valori pari a zero (come specificato con asterisco), ma solo a seguito di “questioni di natura tecnica” del sistema informatico di monitoraggio. Infatti, lo scorso novembre la Regione Puglia ha trasmesso i dati ufficiali al Ministero del Sud, da cui risulta un ammontare di impegni pari al 94,4% del totale del POC (in valore assoluto 2 miliardi e 520 milioni di euro), con un ammontare complessivo di risorse spese pari a 530,8 milioni di euro (19,9%), con un termine previsto per sostenere tutte le spese fissato al 31 dicembre 2026.

“Per la spesa del Poc – continua Piemontese – i dati comunicati al Ministero fanno risultare la Puglia seconda solo alla Campania, mentre è la prima Regione per gli impegni. Agevolmente i consiglieri di Fdi potranno ricevere dal ministero competente le conferme sulla questione”. Infine, in relazione al Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020, pari a 2 miliardi e 401 milioni di euro, la spesa già effettuata, risultante dai sistemi contabili, risulta pari a 926,3 milioni di euro (pari al 38,6%). Per la rendicontazione della spesa dell’FSC il termine fissato dal legislatore è al 31 dicembre 2025.

Pertanto in relazione ad una dotazione complessiva di fondi strutturali europei e di FSC pari a 9 miliardi e 522 milioni di euro, le risorse spese risultano pari a 5 miliardi e 679 milioni in valore assoluto, pari al 59,64% in termini percentuali.“Ribadiamo quindi che per il POR i termini di spesa sono al 31 dicembre 2023, per il POC il termine è al 31 dicembre 2026 e per l’FSC al 31 dicembre 2025 – conclude Piemontese.

Siamo convinti che la Puglia alle scadenze dei termini raggiungerà tutti gli obiettivi di spesa. Si tratta di risultati importanti, superiori a quelli di molte Regioni e di molti Ministeri, che dovrebbero inorgoglire tutti i pugliesi. Invece si cercano pretesti per buttare in caciara gli sforzi fatti da tutto il sistema pugliese”.