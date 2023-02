Le nuove sfide del Circolo Tennis Manfredonia per la stagione agonistica 2023

MANFREDONIA (FOGGIA), 20/02/2023 – Il Circolo Tennis Manfredonia, dopo aver sfiorato l’accesso ai play-off nazionali per una storica promozione in serie B, ci ritenta quest’anno con due squadre di alto livello.

La serie C maschile e femminile avrà il via il 12 marzo, per svilupparsi nelle domeniche di marzo ed aprile. Nel maschile avremo 20 squadre ai nastri di partenza e solo le prime 2/3 squadre accenderanno ai play-off nazionali, mentre nel femminile su 7 squadre solo la prima avrà tale diritto. Il maschile prevede 4 incontri di singolare e 2 di doppio mentre il femminile 3 ed 1.

Tra i giocatori sipontini che vestiranno la maglia del CT avremo Gianluca Piccoli, Flavio Falcone, Alessandra Piccoli, Paola Sharon De Luca, Blanca Tedeschi, Ivo Cimino e Antonluca Romoli (questi due ultimi di adozione). Ad arricchire il gruppo ci saranno presenze di giocatori stranieri tra cui giovani promesse di calibro internazionale e giocatori con classifica ATP e Wta. Dal giovane Paolo Angeli (tra i primi 50 giocatori d’Europa anno 2007), Eduardo Andreta (promessa del Brasile anno 2006), il belga Loic Cloes (top 900 Atp in singolo e 500 in doppio), Julita Saner (top 900 Wta in singolo e 500 in doppio), giusto per citarne qualcuno.

Per tutti gli appassionati di tennis e di sport sipontini l’accesso agli incontri e agli allenamenti delle squadre sono gratuiti. Dalla domenica 12 marzo in poi la squadre maschile e femminile si alterneranno disputando un incontro in casa ed uno in trasferta, concedendo del bel tennis ogni domenica ai nostri supporters.