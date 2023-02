L’ex suor Cristina parteciperà alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi

FOGGIA, 20/02/2022 – (Agenzia DIRE) L’anticipazione è clamorosa: Cristina Scuccia, conosciuta da tutti come suor Cristina, dopo aver abbandonato i voti sarà una dei concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. È la testata TvBlog a rivelare in anteprima la notizia, che certo farà molto discutere.

CHI È CRISTINA SCUCCIA, L’EX SUOR CRISTINA

Il pubblico italiano aveva conosciuto la siciliana Cristina Scuccia nel 2014, quando era stata la rivelazione e la vincitrice del talent show ‘The Voice of Italy’ nella squadra di J-Ax. A quei tempi era ancora una suora e infatti per tutti era suor Cristina. Dopo essere uscita dalla luce dei riflettori, a novembre 2022 Cristina Scuccia ha rivelato a ‘Verissimo’ la decisione di abbandonare la vita consacrata e dedicarsi esclusivamente alla musica. E ora per lei si profila una nuova esperienza televisiva, che però ha ben poco a che fare con le sette note.

QUANDO INIZIA L’ISOLA DEI FAMOSI

C’è grande attesa per la nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi. Sul cast è trapelato ancora pochissimo (si parla di Alessandro Cecchi Paone e del suo fidanzato), ma quello di Cristina Scuccia è un vero e proprio colpaccio per gli autori dell’Isola. L’appuntamento, salvo sorprese, è fissato per lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5. Comunque dopo la conclusione del Grande Fratello Vip, al momento prevista per lunedì 3 aprile. dire.it