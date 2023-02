Luigi Cucci, il muratore sanseverese con la passione per il legno

San Severo (Fg), 20 febbraio 2023, (Lavocedisansevero) – San Severo è una città che ha grandi potenzialità e cittadini che hanno dato lustro e vanto anche senza “rumore”, cioè coltivando i loro hobby dietro le quinte. Tra questi concittadini dobbiamo annoverare un signore di nome Luigi Cucci che, anni fa iniziò a coltivare la passione per il legno e le sue lavorazioni in particolare l’Arte del Traforo. Con il passare del tempo le opere da lui create acquistavano sempre maggiore difficoltà, infatti, si passa da opere semplici a veri e propri monumenti nazionali e stranieri. Le opere sono interamente create a mano senza uso di attrezzature o utensili elettrici. Luigi Cucci, nato a San Severo il 3 agosto 1941 ha svolto l’attività di muratore ed ha incominciato a lavorare il legno compensato all’età di 17 anni e poi è nata l’hobby per la realizzazione di questi manufatti originali e caratteristici. (Di Mario Bocola, Lavocedisansevero)