Manfredonia, Chiara Falcone è la nuova Reginetta del Carnevale 2023

MANFREDONIA (FOGGIA), 20/02/2023 – Congratulazioni alle due vincitrici e complimenti a tutte le partecipanti al concorso.

L’abbiamo ribadito dal primo giorno: Per noi hanno vinto tutte e non solo per la loro bellezza, ma soprattutto per come hanno fatto gruppo, sono state solidali tra di loro e si sono sostenute a vicenda. Gli abiti indossati dalle modelle sono stati disegnati dalla designer Martina Di Candia Si ringrazia per il trucco “Arte & Bellezza Di D’Errico Emilia” in Via della Croce n.2 Manfredonia, per le acconciature “Chrilù parrucchieri” in Via Martiri di Cefalonia 61A/B, Manfredonia, il servizio fotografico Nanà Fotografi”. Fonte La fenice.