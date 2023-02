Manfredonia: “Mi mancava un Venerdì in Jazz”

Manfredonia (Fg), 20 febbraio 2023 – Una fredda sera di Febbraio con un invito ed una data ho potuto sedermi in un salotto dove ci siamo piacevolmente incontrati.

Non si poteva essere oltre il numero dei convenuti poiché i posti a sedere non superavano coloro che avevano ritirato l’invito, forse 30 amici, ci conoscevamo tutti ed abbiamo amabilmente deciso di accomodarci in una sala che ci conteneva e mostrava un pianoforte a coda, i leggii ed amplificatori, di li a poco sono entrati i musicisti,cinque,con gli strumenti già pronti sul piccolo palco, hanno dato inizio ad uno dei momenti più intensi ed emozionali che da tempo non mi capitava di vivere.

Cominciano subito a scaldare gli strumenti con qualche classico standard jazz, la voce della deliziosa padrona di casa precede prudentemente appena le prime note presentando i brani e citando gli autori.

In sala il silenzio viene coperto dall’attesa, ci aspettiamo il meglio perchè i musicisti sono veterani del Jazz, capaci di scrivere i loro nomi nella storia di questa città che ha dato i natali a Pino Rucher, ma che fra suoni, bande, frastuoni carnascialeschi, apre , come stasera per il jazz, parentesi d’autore del canto lirico, poesie, storiografia, pittura, teatro amatoriale.

Adoro questa mia città così incauta nell’aprirsi alla pubblica opinione senza pudore per storie sociali e politiche,ma così vera ,così impudicamente sincera nello spogliarsi vestendosi di autenticità; ma questo è il Jazz; emozione pura,fraseggio musicale. Improvvisazione e personale espressione di un tema che l’autore del brano che eseguono ha scritto nella sua vita, breve o lunga che sia stata, in un paese lontano,semplicemente diverso, dove il colore della pelle ha generato il grande jazz.

Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Wes Montgomery, Duke Ellington, Kenny Barron,Victor Joung, Sonny Rollins, Wayne Shorter, J Davis, R.Ramirez,

Loro, i grandi c’erano, e li abbiamo apprezzati, rivisitati in un angolo di Manfredonia.

Il silenzio, spesso incautamente rotto dagli applausi, lasciava sospeso il respiro nostro, la tromba ed il sax si rincorrevano sul filo che la batteria, appena sfiorata dalla dotta mano, teneva la tensione passando la frase alla chitarra del maturo musicista sicuro di sé ed al contrabasso che in seno alla sua consapevole presenza teneva fermo lo sguardo sui musicisti compagni di strada.

La serata ha creato una sorta di visibile emozione velata appena da incredulità;sono veramente tanto bravi da parlare con quelle note che escono con pudore dalla loro arte.

A notte fonda ormai ,dopo avergli vuotato l’anima li abbiamo lasciati andare seguiti dagli applausi insistenti,ma altro non si poteva chiedere,la magia era finita.!

Tanto ci hanno dato in una fredda notte nel salotto “buono” della dolce soprano che ci ha letto nei cuori: volevamo che si scrivesse una sera come questa,ce ne era di bisogno.

Vittoria de Salvia

Da “Il Palco in una Stanza” by Templari in Jazz

Francesca Rinaldi BEYOND 5tett

Mimmo Marasco, Francesco Falcone

Fotogallery: