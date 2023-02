Michele La Macchia nuovo Segretario PD di Zapponeta: “Subito al lavoro per il rilancio del nostro Circolo”

(nota stampa). Da domenica 12 febbraio scorso Michele La Macchia è il nuovo Segretario del Circolo del Partito Democratico di Zapponeta, intitolato alla memoria del compianto Biagio Riontino.

La Macchia, 41 anni, consigliere comunale con delega all’agricoltura, alla guida del circolo già nel biennio 2013-2015, è stato eletto per acclamazione dai dem zapponetani nell’ambito dell’assemblea degli iscritti che si è riunita anche per esprimersi sul prossimo segretario nazionale.

Grande entusiasmo traspare nelle prime dichiarazioni del neo Segretario: “Accettare questa sfida è un atto d’amore per il mio partito. Ritornare ad occuparmi dell’azione politica all’interno della mia comunità politica è un servizio al quale mi accingo con maturità e consapevolezza maggiori del passato, anche alla luce dell’esperienza amministrativa nella quale sono impegnato dal 2016.”

Tante le iniziative messe in cantiere: “Abbiamo già le idee chiare – prosegue La Macchia – per l’attività del nostro Circolo: tanti progetti in materia di lavoro, sociale, integrazione e cultura, con un occhio rivolto a quanti nella nostra realtà vivono in condizioni di difficoltà, a supporto e in piena sinergia con l’azione dell’amministrazione comunale di cui il nostro partito è uno dei pilastri.”

“C’è molto da fare – chiude il segretario dem – e le porte del nostro circolo sono spalancate per quanti, vecchi e nuovi militanti, vogliano contribuire al rilancio e al protagonismo del nostro partito.”