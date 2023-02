Pazzesco al Carnevale di Putignano: oltre 50mila persone nel giorno del “Greatest show”

Un fine settimana a tutto divertimento a Putignano per la 629^ edizione del Carnevale più lungo d’Europa e fra i più antichi in assoluto.

Dopo il successo dello show “Miracolato” firmato ieri sera dal comico Max Angioni nel Teatro che non c’è, questo pomeriggio si è svolto “The Greatest Show”, l’evento carnevalesco con parata dei Giganti di Carta, dei gruppi mascherati e delle maschere di carattere che hanno attraversato il maestoso Sipario di Luci baciati dal sole e da una folla festante. Nell’arco dell’intera giornata al Carnevale di Putignano hanno partecipato oltre 50mila persone.

“Il Carnevale di Putignano è ormai protagonista a livello nazionale. – Commenta a caldo il Presidente della Fondazione, Giuseppe Vinella – Putignano, con la sua tradizione centenaria e l’indiscussa arte della cartapesta, ha offerto un programma di alto prestigio che ha richiamato oggi ospiti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero, raccogliendo anche un’attenzione mediatica senza precedenti. Siamo felici dei risultati raggiunti e diamo a tutti appuntamento al Martedì Grasso per la sfilata serale con la Madrina Mara Venier”.

CARNEVALE DI PUTIGNANO, 2023

In apertura della parata odierna è stato lanciato anche il sondaggio sul nome dell’alter ego, la maschera che dal 2020 accompagna Farinella e che nella 629^ edizione del carnevale sarà quindi istituzionalizzata da parte della Fondazione. Il nome sarà svelato in occasione del Closing Party con parata del 25 febbraio, evento conclusivo del Carnevale di Putignano “Tutta un’altra fiaba”.

Oltre alla sfilata, nel percorso evento anche il Villaggio delle Fiabe con Gonfiabiland, l’area ristoro animata nel Circo delle Fiabe, la Casa di Marzapane e l’Albero delle Fiabe in cartapesta. Intrattenimenti, inoltre, sul Local Stage, il RadioCarro delle Fiabe Sbagliate che ha ospitato di DJ di Radio 101 e Radio Norba e attività ludiche e creative a misura di bambini.

Nel caratteristico centro storico, inoltre, i visitatori del carnevale hanno ammirato gli allestimenti a tema delle piazze e dei vicoli, il Museo del Carnevale e della Cartapesta appena inaugurato e numerose mostre diffuse.

“La giornata di oggi è entrata nella storia del Carnevale – sottolinea Gianluca Ignazzi, Direttore Organizzativo del Carnevale di Putignano 2023 – Abbiamo dato tutto quello che potevamo e il pubblico del carnevale ci ha restituito tutto quel che poteva. Ringrazio le oltre mille persone che lavorano e contribuiscono con passione alla realizzazione di questo grandioso evento, e non è finita qui perché la manifestazione prosegue fino al grande Closing Party del 25 febbraio”.

A chiudere la giornata di domenica 19 febbraio sarà il concerto del trapper GEOLIER, fenomeno musicale mondiale pronto a richiamare sull’Amaro Mediterraneo Stage fan provenienti da tutto il sud Italia.

LE PROSSIME DATE DEL CARNEVALE – GABBANI IN CONCERTO IL 22 FEBBRAIO

Prossimi appuntamenti lunedì 20 febbraio con “Botteghe Aperte”, visite guidate negli hangar della cartapesta dalle ore 9 alle 12.00, la lezione spettacolo per bambini “Farinella e l’asteroide e altre storie” presso Officina dei Sapori (ore 10.00 su prenotazione) e in serata il folcloristico rito dell’Estrema Unzione del Carnevale organizzato da Argo per le vie del centro e, infine, alle ore 22.00 nel Teatro che non c’è PINO D’ANGIO’ in concerto con Argoritmo.

Il 21 febbraio per il Martedì Grassotornano i carri allegorici e le maschere in parata dalle ore 18.30 con l’ospite d’onore, MARA VENIER, Madrina del Carnevale di Putignano 2023. La sfilata sarà seguita dal rito del FUNERALE DEL CARNEVALE organizzato da Argo e dalla CAMPANA DEI MACCHERONI a cura della Zizzania. Il 21 mattina si svolgerà anche l’annullo filatelico del francobollo da collezione dedicato al Carnevale di Putignano (ore 10.00-13.00 e 16.00-18.00 presso il Museo Civico).

La festa proseguirà mercoledì 22 febbraio nel Teatro che non c’è con il concerto evento di FRANCESCO GABBANI, il 23 febbraio con lo show di VALERIO LUNDINI & I Vazzanicchi in “Canzoni carine e altre meno”.

Closing Party con parata, per concludere questa edizione del Carnevale, sabato 25 febbraio dalle ore 15.30 con il RadioCarro che ospiterà anche i DJ dello Zoo di 105 e concerto finale di IVREATRONIC con COSMO, FORESTA, ENEA PASCAL E LEONAR.

Quest’anno a Putignano è davvero “tutta un’altra fiaba”.

INFO TICKET CARNEVALE DI PUTIGNANO – Per partecipare agli eventi del Carnevale di Putignano ticket su sito istituzionale www.carnevalediputignano.it

I biglietti sono acquistabili anche nei tabacchi che espongono il sistema MOONEY.

Si può anche scegliere di prenotare i biglietti online e pagarli comodamente in contanti presso uno dei 45.000 punti Mooney – bar, tabaccherie, edicole – presenti in tutta Italia.