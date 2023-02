Pd, Bonaccini a Foggia: “Se vinco cambierà la classe dirigente nazionale”

StatoQuotidiano, 20 febbraio 2023. Ieri a Foggia è stata la domenica dei due candidati alla segreteria nazionale del Pd, Stefano Bonaccini, accolto in un gremita sala a Palazzo Dogana, ed Elly Schlein, arrivata a L’altro cinema. Intervistato dai giornalisti sul futuro di questa competizione a quattro (con Gianni Cuperlo, Paola Di Michele e Elly Schlein), Bonaccini ha risposto:

“Sono candidato per provare a guidare questo partito perché credo di avere l’esperienza giusta di chi, nei territori, ha sempre vinto. Penso di poter rigenerare il Pd perché di questo ha bisogno, il gruppo dirigente cambierà. Nei territori continuiamo a vincere come qui in Puglia, ed è curioso che si perda sempre a livello nazionale. Vuol dire che c’è una classe dirigente allenata, preparata, che è stata tenuta per troppo tempo in panchina. Stavolta è bene che una parte di essa cominci a diventare parte del gruppo dirigente”.

Ha inoltre lodato le “alleanze larghe” della Puglia e citato il civismo, poi ha spiegato, con riferimento alle ultime elezioni politiche: “Quando dico ‘cambiare la classe dirigente’ significa che non si era mai visto un gruppo dirigente nazionale non candidato nei collegi uninomimali. Nei Comuni, nelle Regioni, anche alle europee ci mettiamo la faccia, la prossima volta, se non cambia la legge elettorale, saranno gli elettori a decidere chi debba candidarsi con le primarie. E non perché siano uno strumento perfetto ma perché se dobbiamo sbagliare è meglio farlo tutti insieme anziché quattro chiusi in una stanza a Roma come è successo l’ultima volta”. Sul “patto” futuro con gli altri concorrenti alla segreteria nazionale ha detto che ci sarà collaborazione, “viene prima il Pd e poi di destini personali”. Ha poi criticato l’autonomia differenziata così come voluta da Calderoli.