“Pippo Baudo sta male”, lacrime in tv. Il conduttore rompe il silenzio sulle proprie condizioni di salute

FOGGIA, 20/02/2023 – (ilfattoquotidiano.it) Pippo Baudo sta bene e lotta con noi. A rassicurare tutti circa le proprie condizioni di salute è il diretto interessato contattato da Il Messaggero: “Il mio nome è Baudo, Pippo Baudo. E sto bene”.

L’apprensione per Baudo è nata dopo che, a ItaliaSì, Pippo Balistreri, storico direttore di palco del Festival di Sanremo, si è lasciato andare alla commozione spiegando: “Ho le lacrime perché Pippo sta male, credo”. Parole che hanno suscitato grande emozione non solo in studio ma anche sul web.

“Tranquilli” interviene Pippo Baudo dal telefono della sua storica assistente, Dina Minna, “non capisco come siano circolate certe notizie. E il miglior modo per rassicurare tutti è risponderle di persona, farle sentire la mia voce e augurarle un buon pomeriggio”. Il conduttore 86enne nella giornata di ieri è andato a pranzo fuori, accompagnato in macchina dalla sua assistente e poi si è concesso un riposino com’è giusto che sia. La ex moglie Katia Ricciarelli ha commentato: “Non capisco veramente perché succedano certe cose […] Sarà almeno la terza volta che scatta un tamtam sulla sua salute”. ilfattoquotidiano.it