Primarie Pd, Cagiano a Schlein: “Con il tuo aiuto governeremo Foggia”

StatoQuotidiano, 20 febbraio 2023. “Il Pd rinasce dandosi una identità chiara, di sinistra, che non può che essere ecologista e femminista, con un contrasto serrato alle diseguaglianze, alla precarietà e a questo progetto pericoloso di autonomia differenziata”. Così Elly Schlein ieri, prima di entrare presso L’altro cinemain cui si sono riuniti i sostenitori, da Paolo Campo, consigliere regionale a Loredana Capone, presidente del consiglio regionale, da Mario Cagiano, fra i giovani che seguono Schlein dai tempi di Occupy Pd, uno dei promotori del suo comitato provinciale, a Lucilla Parisi, sindaco di Roseto.

Leggi anche: Congresso Pd, in Puglia con Schlein anche Cagiano di “Ottavia” Foggia

Cagiano ha parlato di circoli e democrazia nel suo intervento: “Che belli i tempi in cui era il partito che decideva qualcosa, e non una ristretta cerchia di persone. Ti sostengo perché dobbiamo tornare ad ascoltare la base, ma non lo possiamo fare con quella campagna di tesseramento di questi mesi in cui ai circoli si è detto: dateci i soldi e poi forse, fra un po’ ve li restituiamo. Mentre ora arrivano i canoni dei fitti, le spese vive dei circoli e come li manteniamo aperti? Come facciamo democrazia reale? Capisco che in un sistema in cui per candidarsi ci vogliono i soldi lo fanno solo le persone che possono permetterselo ma se ci chiamiamo ‘democratico”, ebbene questo partito deve tornare a formare classe dirigente, io voglio essere formato, non cooptato. Non voglio la politica come una partita a scacchi. Tu ci aiuterai, Elly, da ora a qualche mese a ritornare al governo di questa città, c aiuterai a cambiare il metodo”.

Ha fatto qualche esempio: “Nella gestione delle municipalizzate, nelle politiche sociali, non i più fedeli ma i più bravi”.