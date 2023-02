Progetto Seasif a Macchia (Monte Sant’Angelo). “Le carte sono secretate? Perchè?”

Abbiamo notizia che la SEASIF abbia inviato al Comune di Monte una relazione che illustra il progetto. ESISTE QUESTA RELAZIONE? In caso positivo, perché il Sindaco non la trasmette ai Consiglieri comunali? Almeno i Consiglieri di maggioranza ne sono a conoscenza? L’ex Sindaco Ciliberti, che fa parte della maggioranza, ne sa qualcosa? Il Presidente del Consiglio comunale ha una copia di questa relazione? La Delegata alla Frazione di Macchia che ne pensa?Perché il Rappresentante locale di LEGAMBIENTE non ne parla? Questa è una problematica rilevante che riguarda la Città e il futuro turistico della Piana di Macchia!

Non è una relazione che il Sindaco D’Arienzo ha ricevuto come cittadino privato ! Un Sindaco del genere non può essere il Coordinatore regionale di AVVISO PUBBLICO!

Dov’è l’ AMORE del Vicepresidente della Regione Puglia, RAFFAELE PIEMONTESE, per la sua Città millenaria? C’è il rischio che il Piemontese, per la nostra Comunità, si trasformi da “risorsa istituzionale” in “dannata sciagura”. È necessario che il Consiglio comunale si riunisca con urgenza per discutere di questa rilevante problematica. Pertanto, invitiamo il GRUPPO consiliare di minoranza “A MONTE” di Felice Scirpoli a richiedere immediatamente la convocazione del Consiglio comunale in seduta straordinaria”. Lo riporta l’associazione politico-culturale Armonia.