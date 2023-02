Scuole comunali per l’infanzia Foggia, le iscrizioni scadono il 3 marzo

StatoQuotidiano, 20 febbraio 2023. Scadrà il 3 marzo il termine per la presentazione delle domande di ammissione alle scuole comunali per l’infanzia di Foggia e all’asilo nido “Tommy Onofri” per l’anno scolastico 2023-2024. In vista di questa data, per mostrare alle famiglie dei potenziali alunni ed alla comunità cittadina interessata le scuole, le metodologie didattiche e i servizi offerti ai bambini, il Comune di Foggia ha organizzato un Open Day sabato scorso.

Si è svolto presso le scuole dell’infanzia Don Milani, Angela Fresu, R.Tagore, San Filippo Neri, quelle che sono rimaste attive dopo il ridimensinamento dello scorso anno, con il nido “Tommy Onofri ”.

Il Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Foggia ricorda che le domande di iscrizione andranno presentate esclusivamente tramite mail. Per le scuole dell’infanzia all’indirizzo: scuolainfanzia.iscrizioni@comune.foggia.it

Per l’asilo nido all’indirizzo: asilonido@comune.foggia.it

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet del Comune: https://www.comune.foggia.it/servizi/educazione-e-istruzione/