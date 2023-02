Vieste-Minervino Murge, squadra ospite derubata in ristorante non scende in campo

FOGGIA, 20/02/2023 – Con un comunicato pubblicato sui social, l’Atletico Vieste spiega il motivo per il quale la gara valida per il campionato di Prima categoria in programma ieri non si è disputata.

“Per la prima volta nella storia sportiva di questa città, succede che la partita in calendario, prevista oggi per la ventesima giornata del campionato di Prima Categoria, non venga disputata per sopravvenuta impossibilità della squadra ospite, vittima di un atto vile ed ignobile perpetrato ai loro danni nelle ore che precedevano il match.