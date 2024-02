Che la direttiva Bolkenstein sia costantemente messa in discussione non solo dagli esecutivi di Palazzo Chigi ma anche e soprattutto dalle categorie interessate e dalle associazioni di tutela è un dato di fatto.

Ogni anno, puntualmente, la categoria dei balneari è sul piede di guerra. Il tema è sempre lo stesso: la durata e le modalità delle concessioni demaniali.

Per Antonio Capacchione, presidente nazionale di SIB (Sindacato Italiano Balneari) la legge quadro andrebbe normalizzata, ma evitando di modificare un sistema radicato che regge il turismo marittimo che in Italia che secondo l’Osservatorio Jfc le previsioni di fatturato complessivo del comparto balneare nazionale per l’anno 2022, ottima stagione, sono pari a 31 miliardi 878 milioni di euro, con 25 miliardi e 4 milioni provenienti dalla clientela italiana (in crescita del +17,4% sui dati consuntivi dell’estate 2021) e un fatturato generato dalla clientela straniera pari a 6 miliardi 873 milioni (con un incremento del +59,6% sul 2021).

Il presidente di SIB è totalmente concorde con quanto paventato dal governo circa la non necessità di indire gare per le concessioni.

La tesi su cui poggia il lavoro dell’esecutivo teso a lasciare l’attuale status quo si fonda essenzialmente su dati certi ed inequivocabili.

Il 33% circa delle aree demaniali delle coste, un terzo del totale, è in concessione. Il 67% delle coste italiane è dunque libero. Questi i numeri sciorinati durante il tavolo tecnico istituito a maggio presso Palazzo Chigi per definire i parametri determinanti la sussistenza o meno della scarsità della risorsa naturale disponibile.

La scarsità di aree balneabili disponibili farebbe applicare la direttiva Bolkestein alle concessioni balneari.

“Quello che sta avvenendo è frutto di una visione illegittima – afferma a Stato Quotidiano Capacchione -. Serve una legge nazionale che disciplini la Bolkenstein che impone l’indizione di gare che debbono essere indette ma secondo una logica seria”.

I timori paventati dall’associazione di categoria riguardano i vantaggi cui potrebbero andare incontro players finanziari economicamente forti e l’aumento susseguente delle tariffe applicate.

“La concorrenza innescata da tali meccanismi dovrebbe riguardare una crescita di aziende ma non un’eventuale sostituzione di quelle esistenti – rimarca -. Invece, secondo le indicazioni della direttiva Bolkenstein si rischia di favorire i soliti speculatori. Tale situazione l’abbiamo trovata in regioni che hanno applicato la direttiva”.

Ma in Puglia cosa bisogna aspettarsi?

“Fortunatamente da noi la situazione è diversa, in Puglia si sta a

spettando correttamente l’intervento dello Stato, competente in materia. La direttiva avrà tempi lunghi per essere applicata. Per l’imminente stagione estiva prevediamo il mantenimento dello status quo. Vantiamo la presenza di un modello che è vincente, la Puglia sta crescendo e mettere in discussione un trend è veramente un azzardo”, conclude.