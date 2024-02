Manfredonia. La 70^ edizione del Carnevale di Manfredonia ha suscitato una varietà di opinioni tra partecipanti, cittadini e spettatori.

Sui social (da un campione medio e casuale di 40 interventi) Francesco solleva un punto interessante riguardo al tempo e ai fondi limitati a disposizione, chiedendo se, considerando queste restrizioni, il carnevale è stato apprezzato. Il cittadino sottolinea l’impegno delle maestre, professori, sarte, mamme e dei ragazzi coinvolti, evidenziando il loro sforzo e divertimento.

Sandro, invece, riflette sulla tradizione del carnevale a Manfredonia, esprimendo la speranza di tornare ad alti livelli. Sottolinea il potenziale della città e invita a costruire anziché criticare. Un richiamo a valorizzare le radici culturali e a superare gli ostacoli, tra cui la pandemia da COVID-19.

Francesca, entusiasta, descrive il carnevale come “meraviglioso”, notando anche la presenza di visitatori da altri paesi che sono venuti ad ammirare l’evento. Un incoraggiante segno di attrazione turistica.

Michele invita invece a concentrarsi sul miglioramento della città, chiedendo cosa ciascuno può fare per contribuire, suggerendo che la soluzione potrebbe risiedere nel buon senso collettivo.

Filomena, apprezzando l’organizzazione, riconosce la complessità di rialzare una città come Manfredonia e suggerisce che l’evento può crescere con il tempo e la dedizione.

Tina porta un’opinione critica, definendo il carnevale “insufficiente” e sottolineando la mancanza di spettacolarità rispetto alle edizioni passate.

Silvana lamenta alcuni aspetti organizzativi, sottolineando la presenza di artisti famosi che potrebbero aver attirato il pubblico ma che forse hanno deviato l’attenzione dal vero spirito carnevalesco.

Matteo esprime la nostalgia per il passato, sostenendo che il carnevale Manfredoniano degli anni ’80 fosse tra i più belli d’Italia, suggerendo che negli anni recenti si sia perso qualcosa di importante.

In mezzo a questi giudizi contrastanti, emergono anche voci ottimistiche, come quella di Maria, che evidenzia gli sforzi dei genitori per finanziare il carnevale dei loro figli.

Un dibattito vivace, dunque, con opinioni divergenti sulle performance e sull’organizzazione. Resta da vedere come Manfredonia affronterà le sfide e le critiche per migliorare ed elevare l’evento nel prossimo futuro.