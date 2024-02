Manfredonia. Con la meravigliosa serata di ringraziamento e la premiazione dei Gruppi Mascherati si chiude la settantesima edizione del Carnevale di Manfredonia, organizzata dalla Pro Loco di Manfredonia e da un “gruppo di Folli” che ha risposto alla chiamata del Presidente Francesco Schiavone.

Il grande evento del Carnevale di Manfredonia portava con sé tante difficolta e insidie strettamente legate alla ristrettezza dei tempi ma, contro ogni previsione, tante associazioni ed eccellenze della città si sono fatte avanti mettendo a disposizione la propria competenza, il proprio tempo e la passione per quest’evento che da sempre scorre nelle vene dei sipontini. Il tempo ristrettissimo, solo venti giorni, non ha impedito che la macchina organizzativa del Carnevale manfredoniano si mettesse in moto e partisse spedito per arrivare alla meta. Neanche la pioggia battente di domenica 11 febbraio, dopo mesi di siccità, ha fermato la voglia, la pazzia, l’incoscienza e l’allegria che I Folli hanno messo in ogni evento programmato, seguiti da tutti coloro che nel Carnevale ci credono davvero. Parliamo della caparbietà dei cartapestai, della creatività delle insegnanti, della laboriosità di mamme, nonne, sarte, della energia pura dei ragazzi e dei bambini che hanno messo in circolo tutta la loro fantasia, la loro allegria e la loro voglia di divertirsi in questa importante edizione.

La Notte Colorata è stato il culmine di questa bellissima festa, Manfredonia è stata letteralmente presa d’assalto, complice anche la serata Live in Piazza Papa Giovanni XXIII con i Franklin e lo Show Sax di Matteo Marasco dal vivo e, subito dopo, I Cugini di Campagna che, con il loro concerto, hanno infiammato la città nel gran finale della 70esima edizione del Carnevale. La città era ricolma di gente proveniente da ogni dove, le strutture ricettive hanno registrato il tutto esaurito. Pullman, camper e auto hanno riempito i parcheggi dedicati per far riversare centinaia di persone nelle strade e nelle piazze, nonché in ristoranti e pizzerie cittadine. Musica, colori e maschere hanno colorato tutto, e tutto questo fa bene alla nostra città. Il carnevale di Manfredonia, patrimonio immateriale della città, deve continuare e destagionalizzare i flussi turistici rappresentando di fatto una straordinaria opportunità economica.

La prova più importante che gli organizzatori hanno affrontato in queste settimane era quella di salvare la storicità della tradizione più longeva di Manfredonia valorizzando lo spirito carnascialesco di comunità che ha sempre contraddistinto il Carnevale di Manfredonia. Sfilata delle Meraviglie, Gruppi Mascherati e Cartapesta sono patrimonio condiviso da proteggere e da valorizzare ogni anno meglio. 70 punto e a capo recita il claim dell’edizione appena conclusa, e ci auguriamo possa essere realmente un punto fermo che segni davvero un nuovo inizio, dove il Carnevale sia nelle mani delle tantissime eccellenze che possediamo, dove finalmente si cominci ad organizzarlo nei tempi giusti, per permettere la rinascita di uno dei più bei carnevali d’Italia, nato in quella Manfredonia dove i coriandoli da secoli scorrono nel sangue.

𝗥𝗶𝗰𝗼𝗿𝗱𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗶 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝘁𝗶 𝗧𝗿𝗼𝗳𝗲𝗶 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶 Trofeo Matteo Arena, Gruppo più originale e coreografico I.C. Don Milani-Maiorano “Ma-Sai… Che c’è?”

Trofeo Tinella Capurso, Costume più bello e originale Liceo Galilei – Moro “Wonderland”

Trofeo Tonino Catalano, Esecuzione musicale più rappresentativa dello spirito carnevalesco: I ragazzi del Roncalli – Fermi – Rotundi – Euclide con l’ass. Il Girasole “I Cattivi della Disney”

Trofeo Gigetto Prato, Gruppo con l’allegoria più rappresentativa: Ass. Coltiviamo l’amicizia “Welcome to Far Far Away”

Trofeo Golden Night, Gruppo che ha meglio valorizzato l’illuminazione dei vestiti in notturna: I ragazzi del Toniolo, “Carnevale a Bikini Bottom”

Trofeo Ze Pèppe, Per la valorizzazione del gruppo con elementi in cartapesta simbolo del carnevale manfredoniano I.C. Giordani – De Sanctis “Ze Pèppe c trasform”

𝗦𝗳𝗶𝗹𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗠𝗲𝗿𝗮𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲 𝗔𝗿𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮 𝗱’𝗜𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲: CD S. Giovanni Bosco “Ze Pèppe… 70enne vanitoso” 𝗔𝗹𝗹𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗮: IC Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta “Tu chiamale se vuoi emozioni” 𝗡𝗼𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲: IC Giordani-De Sanctis “Ze Pèppe c trasform” 𝗢𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀: IC Don Milani-Maiorano “MA-SAI CHE C’È” 𝗖𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲 𝘂𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗮𝗿𝘁𝗮 𝗲 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗮 𝗿𝗶𝗰𝗶𝗰𝗹𝗼: IC Perotto-Orsini “Missione Salvambiente, Stipe ca truv” 𝗖𝗼𝗿𝗲𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶𝗮 𝗲 𝗔𝗻𝗶𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲: IC Croce-Mozzillo “Naturalmente Artificiale”

𝗚𝗿𝘂𝗽𝗽𝗶 𝗠𝗮𝘀𝗰𝗵𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶 1. Galilei – Moro “Wonderland” 2. Toniolo “Carnevale a Bikini Bottom” 3. Coltiviamo l’amicizia “Welcome to Far far Away” 4. Roncalli – Fermi – Euclide – Rotundi con Ass. il Girasole “I Cattivi della Disney”