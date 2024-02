Le clementine in Puglia, una volta offerte a prezzi stracciati, ora affrontano un destino inesorabile: finire al macero.

Coldiretti ha denunciato la difficile situazione degli agricoltori, i quali sono costretti a “potare gli agrumeti senza neppure riuscire a raccogliere le clementine”, poiché la siccità ha compromesso il loro sviluppo.

La crisi si è ulteriormente acuita a causa dei crescenti “costi di produzione, tra cui spiccano quelli per l’irrigazione di emergenza, schizzati alle stelle“. Coldiretti ha urgato per l’attivazione immediata di un tavolo regionale di crisi per il settore agrumicolo, in risposta al crollo del mercato nella provincia di Taranto. La mancanza di lavoratori per la raccolta è diventata un ulteriore problema, e i prezzi degli agrumi in campagna sono crollati, mentre i costi di produzione sono aumentati vertiginosamente.

L’organizzazione agricola ha sottolineato che la raccolta delle clementine è stata contrassegnata da prezzi estremamente bassi. I frutti vengono venduti in campagna a soli 30 centesimi al chilo, di cui 15 centesimi vanno direttamente nelle tasche degli agricoltori solo per coprire i costi della raccolta. Il risultato è un bilancio economico insostenibile per gli agricoltori, che lottano per far fronte a una situazione sempre più critica.